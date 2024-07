Temptation Island, Lino "corna doppie". E Alessia piange: "Faccia di m***da, chiamatemelo"

12 luglio 2024 a

Momenti drammatici a Temptation Island, il reality di Canale 5 che mette alla berlina le relazioni "critiche" tra fidanzati e tentatori. A tenere banco la rottura imminente tra Alessia e Lino. Il ragazzo sembra godersela tra le belle single presenti sull'isola e in particolare appare sempre più vicino a Malika. Quando, ripreso dalle onnipotenti telecamere, si sbilancia parlando addirittura di un futuro insieme a lei, sentendo odore di corna Alessia si sfoga con parole durissime: "Faccia di m***a! - sbotta in lacrime -, me lo dovete chiamare ora".

Nella scorsa puntata, la 30enne di Napoli aveva già convocato Lino per un falò di confronto immediato, disertato però clamoroso dal partner (in uscita...). Ragion per cui le fidanzate hanno provato a dissuadere Alessia dal tentare un nuovo faccia a faccia: il rischio di una dolorosa, nuova umiliazione è troppo alto.

"Lui merita una persona come lui, che gli fa le corna perché se le merita - prosegue Alessia -. Sto iniziando ad accusare questa situazione. Da quando sono entrata non c'è stato un giorno senza un video per me, è assurdo! Io sto vedendo proprio come si comporta con una ragazza, ha detto a questa ragazza: 'Io e te ci fidanziamo'! Ma dai peso alle parole, da quest'altra parte c'è una persona".

Il comportamento spregiudicato del 29enne partenopeo indispettisce però anche la stessa Malika, gelosa per il rapporto con un'altra tentatrice, Gaietta: "Il corpo di una e la testa dell'altra", è la frase infelice sfuggita al fidanzato, che non ha ancora compreso di quanto giochi con il fuoco. E infatti tutte le fidanzate sono contro di lui: "Schifoso maschilista, ma ti sei guardato?”, è l'anatema di Martina.