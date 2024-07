Reazione a catena, scoppia la bufera sui concorrenti: "Troppo deboli, incapaci di fidelizzare"

17 luglio 2024 a

Tornano le simpaticissime Salsa e Merende per difendere il titolo di campionesse di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Nella puntata di mercoledì 17 luglio Carlola, Marianna e Maria Sole hanno dovuto sfidare i Los Amigos, un trio composto da Alberto, Francesco e Leonida. I ragazzi provengono da Teramo, in Abruzzo. Sono tre amici di vecchia data e Francesco si diletta a fare imitazioni nel tempo libero.

Le campionesse ballerine si sono liberate con facilità degli sfidanti abruzzesi. E sono arrivate ad affrontare l’Ultima Catena con un tesoretto di tutto rispetto: 112.000 euro. Ma è presto per cantar vittoria. Le ragazze laziali dimezzano un po’ di volte scendendo a 14.000 euro e l’Ultima parola della Catena è "Uscita", mentre la seguente inizia con "sc" e finisce per "o". Il terzo elemento che le campionesse comprano è "Coda". Le Salsa e Merende per 7.000 euro dicono "Scambio". Purtroppo il lemma non funziona, "Scampo" è il termine giusto.

Al di là dell'esito della prova delle campionesse in carica, non si placa il malcontento degli spettatori sui social. Alcuni di loro, infatti, ritengono che il quiz show sia diventato sempre più scadente nel corso degli anni. Come per esempio Massimo, che su X scrive: "Insegno a Reazione a Catena è bravissimo ed è un dato oggettivo. A penalizzare il programma, oltre ad Europei e future olimpiadi, è anche la debolezza dei concorrenti. Montepremi tutte le sere irrisori, campioni che non vincono, che non si confermano e incapaci di fidelizzare".