Reazione a catena, per le Salsa e merende volano vaffa: "Mozzo anche l'insulto"

Pluricampionesse e in doppia cifra: "Dieci puntate, ma a casa non ve vojono prorio più", scherza Pino Insegno con Marianna, Carola e Mariasole. Vale a dire, le Salsa e merende, il trio al femminile che si conferma ancora una volta dominatore di Reazione a catena, il quiz del preserale di Rai 1.

Vinta la resistenza dei giovanissimi sfidanti, gli emozionati studenti Belli de nonna, le campionesse sbattono ancora una volta però sull'Ultima catena, la prova finale che determina se e quanti soldi i campioni si portano a casa. E questa volta Marianna, Carola e Mariasole, mai fortunatissime, restano proprio a bocca asciutta avendo continuato a dimezzare e non avendo indovinato la parola finale, "Mozzo".

Sui social, è il classico diluvio di commenti in tempo reale. "Vabbè tanto non avrebbero preso la parola finale. Ma perdere 120.000 euro e un jolly con 'camera' e 'tè' e le iniziali SE è vergognoso. Campionesse scadenti, sfidanti ancora peggio. Autori scarsissimi".

"Ma vaffanc. Mozzo anche l'insulto", azzarda un altro spettatore su X. "Ma dove li prendono questi ignoranti assoluti? E basta!!". In tanti concordano: "Prima con domande facili fanno accumulare montepremi record... alla fine non resta neanche un caffè al bar", "Le fanno arrivare in fondo con catene facili e poi le bastonano per non far vincere loro molto", "Sempre cosi montepremi alto poi alla fine dimezzato e nemmeno quello", "Brave davvero da 150.000 a 4.000", "Una vincita potenziale di 158.000 euro macellata su un abbinamento anche abbastanza banale...", "Io dimezzerei ugualmente per quanto spiegano male le parole", "Ecco, dà una risposta ma nn sa spiegare nemmeno lei perché l'ha detta".