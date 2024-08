Amici, Veronica Peparini e il décolleté "esploso": "Peccato, eri meglio prima"

25 agosto 2024 a

"Peccato, era meglio prima". Basta un video pubblicato da Veronica Peparini per scatenare una raffica di commenti, molti dei quali velenosi, sul suo corpo. La maestra di ballo di Amici di Maria De Filippi ha avuto da soli 5 mesi le gemelline Ginevra e Penelope, avute dal compagno Andreas Muller, anche lui ballerino ed ex ballerino del talent show di Canale 5.

La loro unione aveva fatto discutere molto i fan in relazione alla differenza di età tra i due, ma la gravidanza piuttosto complicata aveva circondato la coppia di affetto e solidarietà. Fortunatamente, tutto è andato benissimo e ora mamma e papà si possono godere le loro splendide bambine. Il rovescio della medaglia? Sono ripartiti anche i commenti piuttosto acidi su questioni, peraltro, assolutamente futili. Come la forma fisica della Peparini, per esempio.

"Ecco, ora anche lei ha ceduto alla chirurgia estetica! - scrive un fan, riferendosi al florido décolleté della maestra di Amici - Ma da quando è così? Ha rifatto naso, bocca, seno. Peccato, era meglio prima, era una bella donna". Non è il solo commento cattivello, ma si segnalano anch i tanti di segno completamente opposto.

"Certo deve essere faticoso non poter mai abbassare la guardia.... sulla bellezza!! Lei ci lavora e poi avendo un compagno più giovane je tocca sta' sempre tiratissima 11 h", "Per me non c'è nessun problema se si è fatta aiutare dal chirurgo. Mi pare che sia PIU suo sforzo, il, movimento lo sport, il ballo il mantenimento, ho letto tutto questo seno.... mamma mia ma ha avuto due bimbi da poco e per quanto ne so la donna aumenta il seno (a parte l' allattamento) ripeto aumenta si modifica. Se si è fatta anche aiutare dal qualcuno, rimane sempre bella brava e simpatica per me", "Bella donna. Fa bene a curare il suo fisico, nel modo che ritiene più giusto soprattutto perché a differenza di tante può vantare di non essere caduta nel ridicolo", "Hai un fisico meraviglioso, sei una donna speciale, chi ti dice cose negative spesso lo fa per invidia. Continua a vivere serena e felice con i tuoi figli e Andreas, siete stupendi", "Peccato perché?? È una bellissima donna passata o non dal chirurgo. Quanto sei bella Vero la maternità ti ha fatto bene Che fisico wao stupendaaaaaaa".