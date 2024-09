Affari Tuoi, Stefano De Martino è stato interrotto da un aereo: cosa è successo

07 settembre 2024 a

Torna Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Nella puntata di oggi, sabato 7 settembre, come concorrente in gara c'è la splendida Desiré. Lei è una veterana del gioco, dato che è ormai arrivata alla 25esima puntata. DI porfessione fà l'assistente di vola. Ma, scherzo del destino, ad assisterla c'è proprio la mamma. "Sono una commerciante - si è presentata così ai telespettatori - gestisco un'attività....". Un suono assordante di un aereo interrompe l'introduzione della signora. Risate in studio, con De Martino in evidente imbarazzo.

Desiré e sua mamma sono arrivate all'ultima manche del gioco con la possibilità di giocarsi 28mila euro. Le due, per paura di portarsi a casa solo 200 euro, hanno deciso di tentare il tutto per tutto. Desirè, infatti, ha deciso di accettare 28mila euro. Una decisione forse azzardata. "Desiré, mamma Barbara", ha sussurrato De Martino mentre in studio si sentono le note di Ludovico Einaudi. "è il momento. Nel pacco numero 4 ci sono.... 75mila euro". Brutta sorpresa per le concorrenti, che erano convinte di aver con sé il pacco contente pochi spiccioli. Poco male. Desiré e mamma Barbara si portano a casa comunque 28mila euro.

Sui social il momento in cui in studio si è sentito il rumore di un aeroplano non è passato inosservato. Un episodio che, al di là di ciò che può essere considerato materiale da spettacolo, ha suscitato l'ironia del popolo del web.