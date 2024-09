Affari tuoi, Stefano De Martino perde il controllo: "Basta, è una cret***ta, io non ci credo"

09 settembre 2024 a

A un certo punto di Affari tuoi, nella puntata del quiz show dell'access prime time di Rai 1 andata in onda domenica 8 settembre, il conduttore Stefano De Martino perde decisamente le staffe. La concorrente Sandy da Friuli Venezia Giulia, allevatrice di tacchini accompagnata in studio da Luis ("Lo scambiano sempre per mio marito, ma è mio padre", rivela lei in fase di presentazione) è indecisa se scegliere il pacco numero 17, quello assegnato in sorte alla Liguria.

E proprio a proposito di sorte, l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e reduce dal successo di Stasera tutto è possibile su Rai 2, si distacca dalle sue origini (è nato a Torre Annunziata, dove cabala e scaramanzia sono di casa) e rivolgendosi al pubblico in studio inizia a camminare nervoso: "Sfatiamo una volta e per tutte questo mito del 17 che porta male. Non è possibile, è una cretinata, io non ci credo, nessuno ci deve credere perché è solo un numero".

Forse rinfrancata dalle parole rassicuranti del conduttore, la concorrente friulana si decide. Il pacchista della Liguria scavicchia e dentro la scatola ci sono 200mila euro, il secondo premio più alto del gioco che va in fumo nel giro di pochi secondi. "Ahia, e noooo", si lamenta platealmente Sandy, allargando le braccia e alzando gli occhi al cielo. Alla fine, dopo un ottimo inizio, la partita dell'allevatrice di tacchini fila via tra tante scelte sfortunate, con le offerte del Dottore rifiutate sebbene anche De Martino le facesse intendere che forse le sarebbe convenuto accettare, con l'amara conclusione alla Regione fortunata: tornerà a casa a bocca asciutta.