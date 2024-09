Affari tuoi, "gioco idiota". Cosa sussurrano Michela e la sorella quando aprono il pacco

12 settembre 2024 a

Dopo 34 puntate ad Affari tuoi tocca a Michela, ostetrica da Tortona in rappresentanza del Piemonte. Da pacchista a concorrente del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto, da questa stagione da Stefano De Martino: ad accompagnare la signora in studio c'è la sorella, Simona.

Per le due però, non va benissimo: la puntata "è complessa, faticosa, piena di insidie", riassume al termine De Martino, con Michela che si ritrova con 200 euro da una parte e 10mila dall'altra, dopo aver bruciato a suon di "sogni" e "premonizioni" tutti gli obiettivi grossi. Nel pacco in mano, numero 7, alla fine ci sono solo 200 euro. "Che tristezza ragazzi", commentano le concorrenti con sorrisi di circostanza.

E su X i telespettatori si sprecano in commenti cattivissimi sulla loro condotta di gara. "Chi troppo vuole nulla stringe, 85K richiesti non te li poteva dare mai il dottore io sarei scappato già all’offerta dei 35mila…". "Ho sognato un numero. Mia figlia mi ha dato un numero. Mio padre mi ha dato un numero. Ci sono la data del cugino e del trisavolo. Poi al cambio prendi un pacco a casaccio perdi. Ma i numeri che vi danno sono da prendere o scartare? O state dando i numeri? Gioco idiota".

E ancora: "Cosa che ho scritto anche sotto la precedente gestione: meglio giocarsi un 50:50 per 10.000€ che peccare d'ingordigia alla Regione Fortunata che, in fin dei conti, ha 1/20 delle probabilità di esserlo davvero...", "Ma possibile che una il giorno prima di giocare sogna un tizio che le porge un pacco con il numero e non crede al sogno? Ti meriti i 200 euro", "Con 200€ e 10.000€ rifiuta la regione fortunata. Darle dell’idiota a questa signora è un eufemismo!", "Mi dispiace perché mi sembra una brava persona ma ha giocato male. Se hai avuto segnali del genere mi chiedo perché non volerli seguire. E poi, se all’inizio rifiuti 20.000 euro perché ambisci a una cifra migliore, perché giocare per 10.000 alla fine???", "Pensa stare lì 34 puntate per poi portarti a casa 200 euro", "I numeri li aveva sognati e visti buoni però li ha giocati male... io sinceramente me li sarei portati in finale, non li avrei aperti così", "Ehlamadò 200€ proprio catastrofica la situa", "I 35k non si rifiutano MAI", "Ha sognato 10 numeri e ha cannato comunque", "Sarebbe dovuta andare alla Regione fortunata, che te ne fai di 10.000? (Che poi manco hai vinto)", "L'avidità ha colpito ancora: rifiuti 35.000, poi 14.000, poi rifiuti ultimo cambio offerto per aiutarti e finisci con 200€, complimenti", "La signora deve donare il cervello alla scienza perché non è possibile".