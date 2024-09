Reazione a catena, bufera sulle Supernonne: "I prossimi sfidanti dove li vanno a prendere"

26 settembre 2024 a

a

a

Giovedì 26 settembre è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Tornano le Volta Pagina, il trio composto da Antonella, Anna Laura e Rosa. Le tre campionesse ormai dominano il gioco da 19 puntate e sono riuscite a raccogliere la bellezza di 250mila euro. A sfidare le campionesse emiliane ci sono le Supernonne, una squadra formata da Marina, Letizia e Patrizia. Si tratta - appunto - di tre nonne amiche di vecchia data provenienti da Genova.

Ma a Reazione a catena non c'è storia. Le Volta Pagina si riconfermano ancora una volta le dominatrici incontrastate. E in questo modo mantengono il titolo per 20 puntate consecutive.

Reazione a Catena, la concorrente in lacrime e Pino Insegno la abbraccia? Scatta il linciaggio

Sui social, però, alcuni hanno ironizzato sull'età delle Supernonne e sulla loro abilità nel destreggiarsi a Reazione a catena. Tanti i commenti contrari di chi si chiede come sia possibile che le sfidanti abbiano superato il provino per poter giocare contro le campionesse. Un utenete si chiede se i prossimi sfidanti li andranno a "prendere alle Rsa". Elisabetta, forse alludendo anche allo strapotere delle Volta Pagina, posta su X una loro foto con questa descrizione: "Le uniche partecipanti al torneo dei campioni di quest'anno".