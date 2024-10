Affari tuoi, "c'ho voglia". Dartagnan e la moglie, la battuta a luci rosse con De Martino

03 ottobre 2024 a

Finisce in gloria l'avventura di Dartagnan ad Affari tuoi. Da pacchista a concorrente: Mattia, l'allevatore di galline in rappresentanza dell'Umbria conquista tutto e tutti, pubblico in studio, il conduttore del quiz show dell'access prime time di Rai 1 Stefano De Martino, gli appassionati a casa e pure un più che discreto bottino, diventando virale per merito di una battuta fulminante.

"Stasera risponderemo alla fatidica domanda: è nato prima l'uovo o la gallina?", scheza De Martino. Il ragazzo di San Martino in Campo è accompagnato dalla moglie, Serena, di bianco vestita. Dartagnan dopo 18 puntate si gioca finalmente la possibilità di mettere le mani sul gruzzolo. Arrivato a tre pacchi dal termine, ha da un lato un pacco-beffa con 5 euro, e dall'altro due rossi: uno pesante, con 30mila euro, e l'altro pesantissimo con 200mila euro.

Il Dottore gli offre 37mila euro, ma lui guarda De Martino e la telecamera e sbotta: "Stefano io c'ho voglia". "Lo devi dire a lei, non a me. Che vuoi da me? Siamo entrati in confidenza ma non sei proprio il mio tipo", replica secco il conduttore. "Stefano io lo voglio fare. Io voglio andare avanti", e Mattia rifiuta l'offerta abbracciando De Martino. Sono i 45 secondi "cult" destinati a diventare il manifesto di questa fortunatissima stagione.

Alla fine, il Dottore ci riprova e offre alla coppia 44mila euro: stavolta Mattia accetta e De Martino per festeggiare si carica l'opinionista Lupo sulle spalle, correndo e urlando per tutto lo studio.