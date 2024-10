Stefano De Martino compie gli anni? Chi non è stato invitato alla festa: clamoroso a Napoli

03 ottobre 2024 a

Un compleanno decisamente allegro e fortunato per Stefano De Martino. Il conduttore di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time, festeggia i suoi 35 anni con amici e parenti, che per l'occasione hanno pensato bene di regalargli una torta a forma di... pacco.

La reazione dell'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, promosso su Rai 1 in una delle fasce cruciali per gli ascolti dopo l'ottimo successo di pubblico e di share alla guida di Stasera tutto è possibile, divertente comedy show in prima serata su Rai 2, è tutto un programma: sorriso quasi imbarazzato, mani sul volto, emozione evidente.

Le foto e il video del mini-party, andato probabilmente in scena nella sua Napoli (dove peraltro ha registrato le puntate di Affari tuoi), sono stati condivisi da uno dei presenti e diventate subito virali su X. Sulla torta, blu e quadrata proprio come le scatole della trasmissione che conduce da settembre, campeggia in bella evidenza il numero 35, come i suoi anni.

Non c'era l'ex moglie Belen Rodriguez, con la quale comunque dopo un doloroso tira-e-molla i rapporti sembrano nuovamente sereni e collaborativi, per l'amore del figlio Santiago (Stefano ha persino aiutato la showgirl argentina nel trasloco nella sua nuova casa milanese), ma il calore non è mancato: "Tanti auguri a Stefano, tanti auguri a te!", hanno cantato gli amici e i parenti. Nessun vip o collega della tv era presente alla serata, a conferma di come l'indole di De Martino sia tutto tranne che mondana, a differenza di quanto radio-gossip potrebbe lasciar pensare. E ovviamente non c'era nemmeno Amadeus, il conduttore da cui ha ereditato Affari tuoi e che da giugno è sbarcato sul Nove. La sfida degli ascolti, come ormai tutti sanno, è stata stra-vinta dal festeggiato.