Reazione a catena, l'appello sui social: "Fate tornare le Volta Pagina"

07 ottobre 2024 a

Le Volta Pagina, a Reazione a catena, hanno sempre diviso l'opinione dei telespettatori. Tanti - anzi, tantissimi - quelli che di puntata in puntata passavano da Rai 1 ai social network per postare commenti al veleno contro le campionesse emiliane. Ma ci sono stati anche coloro che hanno da sempre apprezzato le qualità indubbie di Anna Laura, Antonella e Rosa. Ora, però, le tre non parteciperanno più al gioco. A dare l'annuncio il conduttore Pino Insegno, che ha spiegato al suo pubblico il motivo dietro questa amara decisione: le Volta Pagina dovevano fare ritorno al loro lavoro.

Intanto, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena. E, per forza di cose, è scattato subito il paragone con le Volta Pagina. In tal senso, è normale che i nuovi concorrenti non siano ancora all'altezza delle campionesse emiliane. Ma sui social si sta creando un vero e proprio movimento di tutti quello che chiedono il ritorno delle Volta Pagina.

"Mi mancherà la loro cultura, le gag, la faccia di Anna Laura intimorita e le urla di Antonella - ha scritto Ludovico su X -. Voi odiatori ora potete gioire e vedere di nuovo l'incompetenza vincere". Più severo l commento di Kate: "Le Volta Pagina mille volte meglio di queste due squadre, peccato siano andate via". "Fate tornare le Volta Pagina", l'appello disperato di Christian.