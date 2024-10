Grande Fratello, Shaila Gatta gela l'idraulico: "La mano sul c***o no"

09 ottobre 2024 a

Una mano lunga e malandrina fa scendere l'imbarazzo nella casa del Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, e scatena il caos sui social. Il protagonista in negativo è Tommaso Franchi, che in un momento di relax collettivo massaggia la bella Shaila Gatta, sdraiata sopra di lui sul divano. La palpata furtiva non passa inosservata né alla regia di Mediaset né, ovviamente, alla ex velina mora di Striscia la notizia, che protesta intimando al coinquilino di darsi una calmata, pur senza perdere il sorriso.

L'idraulico senese, 24 anni, uno dei "nip" (non vip) concorrenti dello show, è molto vicino alla ballerina ma questa volta la tenerezza è deragliata in una avance spinta decisamente non richiesta, peraltro davanti a molti altri coinquilini. "Amore però non sul c***o eh", lo rimprovera Shaila che si risveglia dal torpore solo per spostare la mano dell'amico. "Hai ragione", trova la forza di scusarsi, raggelato.

Su X il video è diventato ovviamente virale, con telespettatori divisi nei commenti. "Il fatto che Shaila si sdrai su Tommaso non consente a lui di toccarle il c***o e lei gliel'ha fatta anche togliere ma qui sopra sono partiti subito i tweet d'indignazione per Shaila mentre lui poverino è un uomo bisogna capirlo", "In questo caso difendo Shaila! Lei comunque gioca con tutti ed ha un modo molto aperto di approcciare, sia con uomini che con donne. E tanti ne approfittano... Ste cose viscide mi fanno veramente molto schifo!", "Al di là del fatto che lui è un cafone lei non riesce a starsene tranquilla senza avere contatti fisici con gli uomini e soprattutto ha sempre voglia di essere corteggiata anche se poi non le interessa realmente nessuno. Non sa stare sola... e poi si lamenta".

E ancora: "Domanda... Ma perché ti devi sdraiare su Tommaso? Non capisco è chiedo in pace", "Ma invece di togliergli solo la mano perché non si è alzata?", "Quindi lei si può buttare sul pac***o di chiunque ma se lui mette la mano sul c***o è un po***o? Pensa un po se lei avesse un po' di dignità invece di fare la poco di buono", "C'è così tanto posto, possono anche sdraiarsi sui divani, invece che sopra ad altri. Ma Shaila è un classico. Prova a per poi dare la colpa agli altri e il fatto di essere donne non vuole dire difendere chi sbaglia". "Ma poi con quel sorriso viscido cioè non è un bambino". Il dibattito sociologico da bar è aperto.