Elodie in slip sul palco, caos totale a Tale e quale show

12 ottobre 2024 a

a

a

Una Elodie in slip, sensualissima, sul palco di Tale e quale show. Ovviamente, non stiamo parlando della "originale" ma della sua bravissima (e sensualissima) sosia, Giulia Pinna, influencer romanissima proprio come la Di Patrizi.

Applausi a scena aperta al talent vip di Rai 1 condotto da Carlo Conti: "Uno, due, tre, alza / Il volume nella testa", canta Giulia/Elodie sulle note del super-tormentone Bagno a mezzanotte, uno dei brani simbolo non solo del canzoniere della ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ma di tutto il pop da classifica italiano del 2023 e non solo.

"Anna Tatangelo? Ecco perché la riconosci": Pupo fa calare il gelo, un caso su Rai 1

Abito lungo con spaccatura abissale sul davanti, stivali neri ai piedi, chioma fluente e movenze feline, la Pinna conquista il pubblico in sala e a casa. Tanti i complimenti sui social, sia per l'interpretazione vocale sia per quella del personaggio. B"ravaaaa - scrive una telespettatrice - essere sexy senza essere volgari si può... E questa ne è la dimostrazione".

L'appunto, semmai, è su un altro livello: "Quest'anno i trucchi non sono proprio azzeccati", scrive un utente, anche se proprio nella serata dell'11 ottobre ha stupito tutti Feisal Bonciani nei panni del mito Anni Sessanta Rocky Roberts. Talmente azzeccato, nel trucco e nel parrucco, che la giurata speciale Geppi Cucciari non si è neppure accorta che il concorrente ha cantato con una dentiera. Ci è voluto l'intervento dell'altra giurata Alessia Marcuzzi per aprire gli occhi alla (imbarazzata) comica toscana.

"Ah, non sono i tuoi?": Geppi Cucciari, gelo e imbarazzo in studio a Tale e quale show | Video

Altro commento piuttosto feroce, non sulla Pinna ma sul "clima" che si respira in generale: "Sì ma... andiamo... 'Ste donne inzuppate di falsa solidarietà femminile. Con tutto il rispetto per questa ragazza... ma Elodie è di una 'fig***gine' irraggiungibile e ha ragione Malgioglio quando dice che pure se non fa niente... la si guarda incantati!".