Grande Fratello, Carmen Russo ha fatto sesso con Enzo Paolo Turchi. E Beatrice Luzzi sbotta

"Ma la smettiamo?". Beatrice Luzzi, opinionista e vera star di questa edizione del Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che mescola vip e persone comuni, non la prende benissimo.

Dalla casa di Cinecittà è collegata Carmen Russo, una delle concorrenti, protagonista insieme al marito Enzo Paolo Turchi di rivelazioni piuttosto piccanti. I due coniugi hanno rivelato di aver fatto sesso lontano dalle telecamere. Una bomba a luci rosse commentata con entusiasmo da Signorini. "La Luzzi è una santa a confronto!".

L'attrice inizia a mettersi sulla difensiva. Il riferimento è alla scorsa edizione e alla sua liaison con Vittorio Menozzi. Un rapporto molto intenso, pieno di coccole e momenti di intimità sotto le lenzuola. I due hanno sempre negato di essere andati oltre, smentiti però da Greta Rossetti e da Giuseppe Garibaldi.

Allusioni pesanti tanto quelle di Carmen Russo, che a proposito dei suoi momenti di passione con il marito sottolinea: "Io però ero autorizzata... La Luzzi non era autorizzata, io sì". E qui la Luzzi sbotta: "Ma la Luzzi (sottolinea parlando di sé in terza persona, ndr) non ha fatto niente, ma la smettiamo? Voglio dire". "Qualche bacio", si corregge Carmen. "Qualche bacio, due... Ma a noi non ce l'hanno data la stanzetta". E Signorini stempera la tensione con una delle sue risate.