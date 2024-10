Affari Tuoi, sui social scoppia la bufera su Philip: De Martino in imbarazzo totale

21 ottobre 2024 a

"Grazie per l'offerta, però abbiamo appena iniziato. Quindi andiamo avanti". Torna Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Nella puntata di oggi, lunedì 21 ottobre, il concorrente è Gert da Bolzano. Il signore si è fatto accompagnare dal figlio Philip e i due hanno giocato con il pacco 10. Ma più che delle loro giocate, sui social si è parlato tanto del ragazzo. Soprattutto, hanno fatto discutere alcuni suoi atteggiamenti giudicati troppo "provocanti" da alcuni utenti su X.

Una bocca "a papera". È questa la smorfia o espressione facciale che Philip ha ripetuto più volte nel corso della puntata. "Il figlio di Ghert ammicca continuamente alla telecamera - ha commentato un utente su X - perché stasera tocca a me e mi devo far notare". Dello stesso avviso anche Alex: "A me il concorrente ricorda il dott. Birkenmeier di Fantozzi: un polpetto, un bicchiere di fino". "Le facce del figlio mi spezzano", ha sentenziato Marta.

Il figlio di Ghert che ammicca continuamente alla telecamera perché STASERA TOCCA A ME E MI DEVO FAR NOTARE ❤️#AffariTuoi pic.twitter.com/FQu1HZsHlE — Rozzo Cibernetico (@duca86) October 21, 2024

In tanti sono rimasti delusi dalla presenza di Ghert e di suo figlio. "Stanno andando via personaggi e stanno venendo, al loro posto, semplici persone, senza mordente! Non va bene. I migliori se ne stanno andando", ha commentato Tanina.