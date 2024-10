Casa a prima vista, il "conte" cerca un appartamento da 1 milione: clamoroso, chi è davvero

29 ottobre 2024 a

Jacopo e Gaia, una coppia di fratelli gemelli, ha partecipato a Casa a prima vista per cercare un appartamento a Roma che facesse al caso loro. I due avevano svelato ai telespettatori il budget a loro disposizione: ben 1 milione e 300mila euro. Una cifra stratosferica, considerando che i due gemelli originari di Frosinone hanno appena 23 anni.

A quel punto, diversi curiosi si sono mobilitati per conoscere la storia dei due fratelli. E qualcuno ha scoperto che Jacopo aveva già partecipato a un programma televisivo a febbraio 2024. Più nello specifico a Ciao Darwin, per la sfida che vedeva contrapposti gli "Eleganti" capitanati da Raffaello Tonon contro i "Tamarri" capitanati da Floriana Secondi. E lo stesso Jacopo aveva immortalato il tutto posando in una foto postata su Instagram da Leonardo Maini Barbieri, creator che sostiene di possedere un titolo nobiliare e che aveva presentato l'amico con il titolo di "Conte" Jacopo Perciballi.

Stando a ciò che si apprende, Jacopo e Gaia farebbero parte di una famiglia aristocratica italiana: i conti "Perciballi. Ma non c'è ancora piena certezza: potrebbe infatti trattarsi di un banale scherzo per prendere in giro il grande pubblico. Basti pensare che sullo stesso Leonardo Maini Barbieri si sono concentrati diversi servizi di approfondimento tv e numerosi contenuti social.