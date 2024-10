Reazione a catena, bufera contro le Amiche in Onda: "Le più antipatiche"

29 ottobre 2024 a

a

a

Torna Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Ed è andato in scena il primo quarto di finale del torneo dei campioni, la super-sfida che vede in campi i più forti concorrenti di questa edizione. Da una parte troviamo le Amiche in Onda, un trio tutto al femminile composto da Donatella, Mariluna e Valeria. A sfidarle ci sono le Polposition, una squadra formata da Cristina, Tecla ed Elisa.

Ad avere la meglio, però, sono state le Amiche in Onda che così passano il turno. All'Ultima catena le tre ragazze si presentano con un montepremi di tutto rispetto: ben 84mila euro. Ma con lo scorrere dei secondi hanno visto questo bottino scendere parecchio. Una volta giunte all'Ultima parola - e dopo aver acquistato il Terzo elemento - alle tre sono rimasti solo 2.625 euro. Per portarseli a casa dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra Merito" e "Sale". La loro risposta è "Sostanza". Risposta corretta, ottima giocata.

Reazione a Catena, "già fatta": l'ultima parola delle Volta Pagina nella bufera | Guarda

Intanto sui social, tanti telespettatori non hanno gradito che siano state proprio le Amiche in Onda a vincere questa puntata. Le tre ragazze sono giudicate da alcuni non proprio un esempio di concorrenti simpaticissime. "E vabbè - ha scritto un utente su X -. Ha vinto la squadra delle antipatiche. Purtroppo...".