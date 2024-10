Affari tuoi, "Camilla è un po'...": De Martino, la frase (maliziosa) che fa impazzire lo studio (e non solo)

30 ottobre 2024 a

"Santino però non si cambia alla fine". Il disastro della puntata di mercoledì sera di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 seguitissimo tanto in tv quanto sui social sta tutto qui. Il concorrente, dal Lazio, è salutato come "la nostra mascotte" da Stefano De Martino.

E' accompagnato in studio dalla figlia Elisa, "la mia principessa". La partita non è fortunatissima, ma sicuramente coraggiosa come quando Santino fa tritare l'offerta da 35mila euro del Dottore. A quattro pacchi dalla fine, padre e figlia chiamano il pacco numero 17 e vengono bruciati i 200mila euro. "Chi troppo vuole nulla stringe", chiosa Elisa mentre Santino bisbiglia "alla fine ce l'abbiamo noi i 100 euro", riferendosi al pacco numero 11 in mano fin dall'inizio.

Restano in ballo, appunto, i 100 euro e due rossi discreti, 20mila e 50mila euro. A questo punto il concorrente cede: cambia il pacco 11 e prende il numero 7. Il finale è disgraziato. Viene aperto proprio l'11, con dentro 50mila euro. E come profetizzato (sbagliando), nel pacco scelto e difeso fino alla fine ci sono solo 100 euro. De Martino si accascia sulla scrivania.

"Un po' mi dispiace per tutti questi concorrenti capitati nel giro cursed che serve a riequilibrare le vincite faraoniche del primo mese e mezzo...", commenta un telespettatore su X. "L'errore di questa partita è stato dichiarare che non avrebbero aperto il 9 e il 7 così hanno fatto capire al Dottore che avrebbero sicuramente chiamato i 200k e i 100k e da lì per il Dottore è stato tutto in discesa", aggiunge un altro.

Unico momento di ilarità, il siparietto con una pacchista, Camilla da Deruta, Umbria. De Martino piazza la zampata che fa letteralmente impazzire i telespettatori su X: "Camilla che mi è un po' Pink e un po' Emma... In ogni caso una cantante". E il riferimento a Emma Marrone, sua ex fidanzata, è accolto con una ovazione (virtuale) dai fan.