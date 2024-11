Tale e quale show. i "Ricchi e Poveri" cadono sul palco: finisce in disgrazia

02 novembre 2024 a

Imprevisto per i Ricchi e Poveri. Durante la puntata di venerdì 1 novembre, il duo - imitato da Roberto Ciufoli e Pino Insegno - è caduto scatenando la reazione dei presenti. Tutta colpa del fiocco gigante che ha richiamato i look del Festival di Sanremo 2024, sul quale entrambi sono inciampati. I concorrenti della trasmissione di Rai 1 si sono poi esibiti nella canzone "Ma non tutta la vita", eppure a richiamare l'attenzione è stata l'imitazione. "Pino Insegno - ha sentenziato Cristiano Malgioglio - sembra Tarzan, Roberto è favoloso vestita da donna. Un film horror, ma molto divertente".

E ancora, Giorgio Panariello: "Sembri Angela, ma con sette, otto mesi di palestra intensiva". "Il trucco è meraviglioso, Roberto è diventato Angela e tu Angelo sei diventato Pino. Questo è il vero spirito di Tale e Quale show", ha commentato il giurato per una sera Massimo Lopez. Marcuzzi in ogni caso ha promosso a pieno titolo Ciufoli come Angela, dalle movenze alla voce: "Sei stato tale e quale".

Ciufoli e Insegno si sono guadagnati anche i fan sui social. In molti non hanno potuto fare a meno di notare la capacità interpretativa e la somiglianza fisica ricreata dal trucco e parrucco del programma.