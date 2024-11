Tale e Quale Show, Panariello gela la Marcuzzi: "Qualche altra idea brillante?"

02 novembre 2024 a

Attimi di tensione nello studio di Rai 1. A Tale e Quale Show, Giorgio Panariello non le manda a dire ad Alessia Marcuzzi. Accade nella puntata di venerdì 1 novembre, dopo l'esibizione di Feisal Bonciani che ha vestito i panni del leggendario Michael Jackson. La conduttrice romana aveva infatti lanciato il guanto di sfida a Feisal, invitandolo a imitare il re del pop. Sfida accettata. Ecco allora che Feisal è salito sul palco cantando e ballando il brano "Billie Jean".

"Ho lanciato questo guanto di sfida complicatissimo, volevo vedere se Michael Jackson era dentro di te, ce l’hai. Ma credo che tu abbia più Prince nelle tue corde", ha esordito la Marcuzzi dopo l’esibizione. E ancora: "Poi è difficilissimo e impossibile ballare e cantare come Michael. Lui era contenuto nella sua vocalità, tu invece hai molta potenza, ma anche tu l’hai contenuta. Nel ballo invece lui è stato unico. Scusami se ti ho lanciato il guanto di sfida".

Panariello ha però stroncato la collega: "Alessia, qualche altra idea brillante?". Risate in studio. "Basta, giuro che sto buona", ha replicato la Marcuzzi che non ha voluto cadere nella polemica. Ma, oltre ai sorrisi, un po' di tensione si è avvertita in studio.