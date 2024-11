L'Eredità, i telespettatori insorgono: "Novità del piffero, una schifezza"

04 novembre 2024 a

Telespettatori in rivolta. Il web non ha infatti perdonato le "novità" presentate da L'Eredità, il programma di Rai 1 tornato in onda rivisitato e con Marco Liorni in conduzione. Tra i cambiamenti c'è quello che riguarda il triello e la possibilità per i concorrenti di rubare l'eredità agli avversari con delle domande "pigliatutto". Una scelta non andata giù ai fan della trasmissione, che hanno constatato come si possa accedere alla sfida finale non più per meritocrazia per fortuna.

Ma non solo, perché a scatenare la polemica è il fatto che queste domande "pigliatutto" siano casuali, ossia possono capitare ad alcuni e ad altri no. Finita qui? Niente affatto. Ad indignare anche il gioco dei "100 secondi", che stabilisce quale concorrente giocherà alla ghigliottina. In sostanza il gioco consiste nel dover rispondere ad alcune domande in 100 secondi. Per chi si trova a dover rispondere all'ultima domanda prima dello scadere del tempo, passa alla ghigliottina.

Quanto basta a scatenare gli appassionati del game show: "Sai che novità questa schifezza iniqua dei 100 secondi", scrive un utente su X. E ancora: "Questa regola dei 100 secondi, una presa per i fondelli", "Novità del piffero - nota un altro - quella senza fare nulla si trova avanti, alla faccia del merito".