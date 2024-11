Affari Tuoi, Stefano De Martino da non credere: cosa succede in studio, c'entra Maria De Filippi

07 novembre 2024 a

Da sempre riconoscente a Maria De Filippi, Stefano De Martino non manca di tirarla in ballo. Accade anche su Rai 1, durante la puntata di mercoledì 6 novembre di Affari Tuoi. Qui il conduttore, approfittando del mestiere della concorrente Nadia (la portalettere), imita C'è Posta Per Te. Ed ecco che mentre De Martino chiama il Dottore per chiedergli cosa proponesse alla concorrente, parte la canzone della nota trasmissione della de Filippi. La sigla del programma si chiama "Love’s theme" ed è stata usata da De Martino per ironizzare: "Lei è il Pasquale? È il dottore? Viene da Saviano? C'è posta per te".

Immediata la reazione del pubblico e degli utenti del web che subito dimostrano di apprezzare: "Tutto ciò su Rai 1, pazzesco", si legge su X. Un commento a cui ne seguono altri: "Già ieri sera con la camminata per lo studio mentre spiegava la storia del concorrente e le pause prese a memoria da Maria De Filippi, Stefano De Martino aveva portato la Fascino al Delle Vittorie. Stasera proprio sdoganata...".

D'altronde che il conduttore ed ex concorrente di Amici sia legatissimo alla regina di Mediaset non è una novità: "Ho un filo diretto con Maria, ci sentiamo. Per me è un vantaggio su tutti. Il fatto che Maria mi risponde al telefono. Lei mi ha visto crescere - ha raccontato tempo fa - mi ha tenuto a bada perché ho sempre fatto casini. Mi ha sempre redarguito, difeso, giustificato, cazziato. Per me è la persona più intelligente che conosco, ha una cultura umana, un'etica del lavoro da cui ho assorbito tutto. Ti trasmette quella passione e tu capisci che per fare bene quel lavoro c'è solo una strada".