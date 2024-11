Affari Tuoi sospeso: Rai 1 mette mano al palinsesto, occhio a queste date

08 novembre 2024 a

Cambiamenti in vista per Affari Tuoi. Il programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino verrà sospeso per qualche giorno. Accadrà giovedì 14 novembre, quando farà spazio al match della Nazionale Italiana. Per quel giorno la puntata non andrà in onda e il game show tornerà regolarmente venerdì 15 novembre. Finita qui? Niente affatto, perché la consueta programmazione del sabato sera verrà interrotta per mandare in onda l’episodio speciale di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. Il gioco dei pacchi tornerà così a fare compagnia ai telespettatori domenica 17 novembre.

Intanto non si arresta il successo di De Martino. A fargli i complimenti anche Vincenzo Mollica. Il giornalista, in un video pubblicato su Instagram ha ammesso: "Da quando ho visto la prima puntata di 'Bar Stella' non ho più smesso di seguire quello che combinava in televisione e in teatro Stefano De Martino. Mi piace il suo talento, mi piace la sua arte, mi piace il suo garbo, la sua ironia, il suo umorismo, tutto quello che porta con sé, più che da capocomico davvero direttore d'orchestra".

E ancora: "In 'Bar Stella' unisce tutto in questa commedia umana che rappresenta un insieme, in cui sono tutti necessari. Parole, canzoni, pensieri, tutto si unisce insieme con garbo, con un'educazione antica quasi, con una gentilezza che ti fa sentire vicino tutti quelli che stanno lavorando per te in quel momento per farti sorridere". Insomma, un endorsement non da poco.