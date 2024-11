Affari Tuoi, la richiesta di Melissa a Stefano De Martino: "Ti prego, fallo per me"

09 novembre 2024 a

Stefano De Martino è riuscito in fretta a non far rimpiangere l'addio di Amadeus ad Affari Tuoi e a viale Mazzini. Il conduttore napoletano ha convinto i telespettatori grazie ai suoi balletti, i suoi modi gentili e la sua simpatia contagiosa. Sono innumerevoli i momenti durante le puntate del game show di Rai 1 in cui lo show man intrattiene il pubblico a casa e i suoi concorrenti con delle gag tutte da ridere. E le sue performance poi si trasformano in botti di share che fanno felici i piani alti.

La concorrente del Veneto, Melissa da Padova, stava per scoprire cosa si fosse dentro il pacco numero 11. Ma la tensione era palpabile. "No Stefano, non dirmi cose brutte ti prego, fallo per me", gli ha intimato lei. "Sto in silenzio tranquilla", ha replicato lui. E De Martino ha mantenuto la promessa a suo modo. In silenzio - ma con le risate del pubblico - il conduttore ha preso un foglio e ci ha scritto alcuni numeri: 3, 2, 1...". Un conto alla rovescia che è culminato con la cifra dentro il pacco numero 11: ben 30mila euro.

Io sto ancora volando per questa scena

Stefano ne sa una più del diavolo#AffariTuoi pic.twitter.com/JJHPxBVmYH — Samuele (@BlueBandit_16) November 8, 2024

Puntata nel complesso positiva per Melissa e suo padre Andrea. La ragazza ha accettato l'offerta di 42.500 euro, ma solo prima di aver scoperto di avere nel suo pacco ben 75mila euro.