L'Eredità, bufera anche nella puntata dedicata alla beneficenza: "Ci dobbiamo evolvere"

10 novembre 2024 a

a

a

Domenica 10 novembre è andata in onda una nuova puntata di L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Ma questa volta il fulcro del gioco non è aggiudicarsi un montepremi da spendere come meglio si crede. Questa puntata è infatti dedicata alla ricerca, alla beneficenza. Si tratta dello speciale AIRC, nel quale hanno giocato sei concorrenti tra gli ex campioni del programma delle passate stagioni. Nel corso della puntata ci sono state due incursioni di ricercatori che si sono appellati ai telespettatori per sostenere la ricerca sul cancro. La vincita sarà interamente devoluta alla Fondazione AIRC.

Tanti telespettatori hanno accolto di buon grado la splendida iniziativa di Rai 1. E si sono mobilitati per inviare tramite SMS un piccolo contributo per la ricerca. "SMS inviato - ha scritto Gabriella su X -. Io all'AIRC dò pure il mio 5%. È importante - ha concluso - per la loro ricerca".

L'Eredità, "qualcuno mi spiega?": la pizza a cono fa impazzire tutti | Guarda

Intanto sui social è scoppiata comunque una bufera. In tanti, infatti, hanno contestato la scelta degli autori del programma di inserire ballerine durante la puntata. "Non mi capitava di guardare L’Eredità dai tempi di Insinna e ci sono le signorine con scollatura profonda e cosce al vento di nuovo in coppia - ha tuonato Stefania su X -, perché giustamente passano gli annali e noi ci dobbiamo evolvere".