Casa a Prima Vista, Mariana D'Amico fa impazzire i suoi haters: "Ne vado fiera"

Mariana D'Amico è uno dei volti più noti di Casa a Prima Vista, il programma televisivo in onda su Real Time. La donna, insieme a Ida Di Filippo e Gianluca Torre, partecipa allo show come agente immobiliare. Ma non è una novellina del settore: ha oltre 15 anni di esperienza e una carriera piuttosto consolidata. Mariana è una vera e propria icona del business immboliare, dato che gestisce la Patrimoni Real Estate. Si tratta di un'agenzia di sua proprietà attiva a Milano e Roma.

"Non mi occupo solo della valorizzazione di casa tua - si legge sul sito della sua agenzia -, ma anche del tuo investimento". Mariana è originaria di Milano e si è avvicinata al settore da giovanissima. La donna ha all'attivo oltre 400 immobili venduti nella sua carriera. Un risultato eccezionale che l'ha portata a diffondere la sua esperienza anche sul piccolo schermo.

Sui social, Mariana preferisce mostrarsi soltanto in quanto agente immobiliare. Parla poco della sua vita privata, ma quando si espone lo fa sempre senza vergogna: "Ho lottato contro il mio aspetto estetico, ero una giovane donna in un settore di uomini - ha spiegato l'agente immobiliare -. Non nego i miei ritocchi, ne vado fiera".