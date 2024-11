Amadeus, Affari tuoi non va in onda? Il delirio sui social: "Vincita sospetta"

15 novembre 2024 a

Giovedì 14 novembre è andata in onda su Rai 1 la partita Belgio-Italia, valevole per il gironcino di Nations League. Ma, in questo modo, Affari Tuoi - il programma condotto da Stefano De Martino - ha dovuto subire una pausa forzata. Primo della solita - micidiale - concorrenza, Amadeus ha esultato. Il nuovo volto Tv del Nove ha portato avanti una puntata di Chissà chi è, conclusasi con una vincita di 94mila euro. Un dettaglio, questo, che ha molti è sembrato una strana coincidenza. "Troppo sospetta", il pensiero di alcuni utenti sui social.

Non è stata la vincita in sè ha portare i telespettatori a interrogarsi sulla strategia di Amadeus. Bensì la mole di questo montepremi. Per molti infatti questo risultato stratosferico è stato pensato per convincere i telespettatori - orfani per un giorno di De Martino - ad accomodarsi ogni giorno sul divano e accendere la televisione sul Nove.

Basta leggere i commenti dei telespettatori per rendersene conto. Tra un "Casualmente con Affari Tuoi spenta, a Chissà chi è si vincono 94mila euro e un "Lei non mi sembra così contenta che avessero indovinato", c'è chi aggiunge che "Anche a me questa vincita non ha convinto molto".