Ballando, corna? "Mi mandi fuori di testa": Federica Nargi fa impazzire Matri

"Mio marito Alessandro Matri è preoccupato di me e Luca Favilla a Ballando con le stelle. E' geloso, tutto può succedere". Tra il serio e il faceto, Federica Nargi aveva gettato un bel po' di peperoncino sul suo rapporto con il maestro coreografo e partner a Ballando.

L'ex velina mora di Striscia la notizia, incoronata dagli appassionati sui social come una delle donne più sensuali dello showbiz italiano, ha ora regalato nuovi dettagli destinati a far rizzare le orecchie all'ex bomber di Milan, Juventus e Cagliari. Con Favilla, spiega, si è creato un rapporto di "sinergia e complicità", ma, avverte, "siamo persone tanto diverse. Io sono energica, lui è molto più calmo e rilassato. Vive la vita in maniera zen, un po' mi innervosisce".

Non mancano, insomma, i momenti di tensione e di scontro soprattutto lontano dalle telecamere dello storico show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, durante le prove in settimana. "Ci punzecchiamo, non litighiamo. Sbrocco? Sì. Mi deve prendere per come sono - rivendica la bellissima Nargi nella diretta su Instagram insieme al coreografo -. Quando mi dici 'sono io il maestro', mi mandi fuori di testa".

Il feeling tra i due però è evidente, tanto che in puntata dopo il loro appassionato passo a due sulle note di un charleston, il giudice Guillermo Mariotto, mai troppo generoso con i concorrenti di Ballando, se ne è uscito con una sentenza lusinghiera: "Siete diventati due in uno". Matri, insomma, è destinato a stare sulle spine ancora per qualche settimana, anche se potrà consolarsi con l'amore, saldissimo, di Federica e delle loro due figlie, Sofia e Beatrice, di 8 e 5 anni.