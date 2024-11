La Ruota della Fortuna, la folle teoria che fa impazzire i social: "Chiedono cose che sanno?"

19 novembre 2024 a

Martedì 19 novembre è andata in onda una nuova puntata di La Ruota della Fortuna, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Ma neanche il tempo di iniziare a giocare con i concorrenti, che già sui social i telespettatori hanno scatenato un putiferio. Al centro della bufera sono finiti la "valletta" del conduttore e lo stesso gioco.

Iniziamo dalla valletta, oggetto di commenti un po' troppo severi. "La Ruota della Fortuna - ha scritto un utente su X -, la 'valletta' di Gerry Scotti dal nome Samira è un fantoccio di gomma!!! Davvero penosa!". Ma non tutti sono d'accordo su questo giudizio. Altri infatti hanno speso delle bellissime parole sulla nuova valletta: "Non potevano scegliere una valletta migliore... bella, fine, intelligente", "Bella, brava... e anche simpatica", "Sei perfetta, sorridente e molto bella e simpaticissima". Samira Lui è da poco un volto della trasmissione. In passato ha partecipato a Miss Italia, ma anche a diversi programmi come L'eredità, Tale e quale show e il Grande Fratello.

LA RUOTA DELLA FORTUNA, la "valletta" di Gerry Scotti dal nome Samira è un fantoccio di gomma!!!

Davvero penosa! — CPA (@AttilaCpa) November 19, 2024

Ma c'è anche chi ha dei dubbi sull'autenticità del gioco. Come, per esempio, Stella che su X ha postato questo commento: "La Ruota della Fortuna comunque mi pare un programma taroccatissimo, vogliono sempre far vincere l'ingegnere di turno. Proprio le domande sulle cose che si sa loro sanno...".