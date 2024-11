Affari Tuoi, raptus di Stefano De Martino: prende il gilet di uno spettatore e lo lancia fuori

20 novembre 2024 a

Stefano De Martino imprevedibile. Il conduttore di Rai 1, durante la puntata di martedì 19 novembre di Affari Tuoi, ne combina un'altra delle sue. Noto per i suoi balli in studio, De Martino ha un altro segreto per portare fortuna ai concorrenti in gioco: il gilet. Proprio così, il concorrente è corso in soccorso a Maria Paola, concorrente della regione Marche. Come? Con l'aiuto del pubblico. L'obiettivo era quello di trovare un indumento di colore blu: "Quello è un gilet blu?", chiede a un telespettatore seduto.

Il signore glielo passa e il conduttore lo dà alla concorrente: "Indossa questo e speriamo bene. Lasciamola lì nella speranza che faccia un po’ effetto" Il Dottore offre 20mila euro e Maria Paola dice: "Questa potrebbe essere l’offerta più alta se escono i 300mila euro. Vero è che ci sono tanti pacchi blu e io vorrei testare il gilet blu, vedere se ci porta nella direzione giusta". Quindi le due donne rifiutano.

De Martino sbircia nel pacco successivo e poi si avvicina alla concorrente e le chiede di togliersi il gilet blu per poi lanciarlo con slancio verso la porta d’uscita dello studio. Un gesto che lascia tutti senza parole. D'altronde pochi istanti dopo Maria Paola riesce ad aprire anche il pacco da 300mila euro, perdendo dunque la possibilità di vincere la cifra. "Io guardo Affari Tuoi, ma di partite così sfortunate ne ho viste poche", è l'amaro commento della concorrente.