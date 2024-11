Affari tuoi, raptus-De Martino: strappa il pacco dalle mani del pacchista, lo lancia e lascia lo studio

22 novembre 2024 a

Altro raptus di Stefano De Martino nello studio di Affari tuoi: ormai ci ha preso gusto, il conduttore napoletano del quiz show dell'access prime time di Rai 1, per la gioia degli spettatori in sala e di quelli che seguono il programma da casa.

Qualche giorno fa l'ex marito di Belen Rodriguez, in un momento di "tensione", aveva preso il gilet di un signore seduto in platea e lo aveva gettato in terra. Giovedì sera, invece, si è superato scagliando dietro le quinte direttamente il pacco del rappresentante della Sardegna, decisamente interdetto.

Protagonista della puntata è il concorrente Robertino da Ribolla, Grosseto. Insieme a lui, autista di camion, la moglie Stefania introdotta dalla regia da un suono di clacson. A un certo punto della partita, Robertino chiede di aprire il pacco 13, quello della Sardegna. Il pacchista scavicchia e De Martino lo apre "in anteprima", sbirciando all'interno della scatola. La sua reazione però è decisamente indispettita: dopo aver dato un'occhiata, richiude il coperchio senza proferire una sola parola, prende il pacco a due mani e lo getta con fare volitivo nel varco della scenografia che separa lo studio dal dietro le quinte, tra i "nooo" del pubblico misto di sorpresa e delusione.

"Io me ne vado, quel bar lo dobbiamo chiudere!", intima De Martino che poi si dirige con passo sicuro proprio verso l'uscita. "Guarda dov'è andato a finire", se la ride indicando il pacco gettato in terra pochi secondi prima, giù dalle scale nel pertugio.

Per la cronaca, Robartino e consorte dopo aver tritato un solo assegno del Dottore arrivano alla Regione fortunata. Al secondo colpo, il concorrente sceglie l'Emilia Romagna al posto del Molise ma sbaglia, mandando in fumo anche l'unica opportunità di portarsi a casa 50mila euro. "Sfortunati nel gioco, fortunatissimi in amore", li congeda con un sorriso amaro De Martino.