Ballando, addio a Madonia? Fucilata di Selvaggia Lucarelli: "Cosa c'è dietro davvero"

"Madonia non è uscito da Ballando con le Stelle perché ha risposto a me": Selvaggia Lucarelli, giudice del talent di Rai 1, lo ha scritto in un post su X riferendosi alla decisione del programma di interrompere il rapporto lavorativo col maestro Angelo Madonia per "divergenze professionali". Per ora nessun commento né da parte del diretto interessato né da parte della sua partner artistica Federica Pellegrini. A spiegare come sono andate le cose è stata la Lucarelli con un articolo dal titolo "La Pellegrini liberata", pubblicato sulla sua newsletter.

La giornalista ha spiegato che l'allontanamento del maestro dal programma non è in alcun modo legato alla discussione avuta con lui durante l'ultima puntata, quella andata in onda sabato 23 novembre. La discussione è cominciata quando la giurata ha fatto una battuta a Madonia sulla compagna Sonia Bruganelli, concorrente in gara quest'anno. Una battuta che il maestro non ha apprezzato. Dì lì un acceso botta e risposta.

"Personalmente, in tanti anni di Ballando non ho mai visto nessuno al suo livello di popolarità incassare con tanta grazia e allo stesso tempo caparbietà le critiche", aveva detto la Lucarelli riferendosi all'ex nuotatrice, compagna di ballo del maestro. Tuttavia, la giurata aveva notato la mancanza di complicità tra i due: "Non mi è sfuggito il contorno che poi contorno non era, e cioè la scarsa intesa tra Federica Pellegrini e il suo ballerino. Non erano i cm di differenza a creare disarmonia, ma un’inattesa aura cupa di Madonia. Ho visto un Angelo diverso". E aveva aggiunto: "Sarà una coincidenza ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini–Madonia". Dura la risposta dell'insegnante, che alla fine aveva attaccato la giornalista: "Sei tu la rosicona che menziona persone esterne". Poi aveva lasciato lo studio, non presentandosi dietro le quinte per le interviste.

