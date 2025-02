Affari Tuoi, Stefano De Martino chiama le donne in studio e... Cosa fa davanti a tutti

24 febbraio 2025 a

Stefano De Martino stupisce ancora. Nella puntata in onda lunedì 24 febbraio su Rai 1, il conduttore di Affari Tuoi delizia ancora gli spettatori. E lo fa con un balletto. Un balletto però diverso dagli altri, in quanto in pista scendono solo donne. Ed ecco che su X si scatenano i commenti: "Tutto il corpo di ballo del liceo femminile skskksskks", "Possiamo affermare senza ombra di dubbio che le donne sono più capaci degli uomini a fare il balletto (a parte Filippo che era un ballerino di salsa)! E Stefano finalmente stasera ha avuto soddisfazioni con le sue ballerine", "Questo cast femminile pazzesco", "Aveva ragione Gaetano, Stefano consumato dalle donne".

Ma c'è anche chi si lascia andare a un sospetto più malizioso: "Oddio tutte le donne che ballano....ci sono, rimaste solo loro... Guarda Stefanone com'é felice... Che parac***". Intanto a giocare è stata la concorrente dell’Umbria, precisamente di Acquasparta, in provincia di Terni. Ilaria ha quasi 47 anni, nella vita fa la fruttivendola ed è considerata la “mamma” di tutti i pacchisti. La concorrente ha giocato ad Affari Tuoi con il fratello Paolo che è insegnante di chitarra classica alle scuole medie a indirizzo musicale.