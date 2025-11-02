Ballando, Selvaggia Lucarelli-choc: la profezia sulla D'Urso gela lo studio

Fermi tutti, il colpo di scena è clamoroso. Siamo a Ballando con le Stelle, il format danzereccio del sabato sera su Rai 1, il regno di Milly Carlucci, la puntata è quella di sabato 1 novembre. Il punto è che dopo settimane di frecciate e tensioni a colpi di battute in diretta, il duello tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli sembra conoscere una momentanea tregua. Nel corso della puntata di Ballando, infatti, l’atmosfera è apparsa più distesa, complice una performance che ha rimesso al centro la danza e non i veleni (in particolare quelli di Selvaggia).

Carmelita, in coppia con Pasquale La Rocca, è tornata in pista dopo le critiche rivolte al suo insegnante nelle scorse settimane, accusato da parte della giuria di “spingere troppo” la sua partner. Un’esibizione energica, elegante e intensa, che ha convinto pubblico e giudici, rilanciando i due come coppia da battere in questa edizione del programma. Tanto che la stessa Lucarelli è stata costretta a riconoscerlo: "Era tutto molto bello, perfino i costumi, ma volevo raccontare una cosa", ha scandito commentando la performance. “Ho fatto un sogno, che Francesca Fialdini mi diceva che tu e Pasquale avreste vinto questa edizione di Ballando con le Stelle. È praticamente certo ormai", ha aggiunto Selvaggia, spendendosi nel più clamoroso (e per lei difficile) dei pronostici.