Selvaggia Lucarelli, "Sempio e Chiara Poggi in pigiama": un sospetto pesantissimo

Non è mai stata convinta dell'inchiesta su Andrea Sempio, tantomeno della sua colpevolezza. E oggi Selvaggia Lucarelli si scaglia con veemenza contro la Procura di Pavia, che ha chiesto il rinvio a giudizio per il 38enne accusato di aver ucciso da solo Chiara Poggi la mattina del 13 agosto del 2007 a Garlasco. A maggior ragione dopo le (clamorose) intercettazioni di cui il Tg1 ha fornito una anticipazione, subito dopo l'interrogatorio dell'uomo a Pavia. Il 14 aprile del 2025, un mese dopo aver saputo di essere di nuovo indagato, Sempio viene registrato mentre parla da solo nella sua auto e confessa di aver visto il video intimo di Chiara e del fidanzato Alberto Stasi (condannato in via definitiva a 16 anni per omicidio) e di aver avuto un contatto telefonico con la ragazza, un approccio respinto dalla vittima.

Sempio intercettato, "ho visto il video di Chiara e Alberto": un documento sconvolgente Al termine del nuovo interrogatorio in Procura a Pavia, Andrea Sempio viene letteralmente travolto da una serie di indis...

"Quindi se ho capito bene Sempio, già intercettato tramite cimici in macchina 10 anni prima, ad aprile 2025 (sapendo delle nuove indagini su di lui) sale in macchina e confessa a se stesso di essere l'assassino, ovviamente sperando che lo sentano forte e chiaro. Pure perculando la vittima di cui imitava ridicolmente la voce", scrive su X Lucarelli. "In pratica il killer più psicopatico e scemo della storia del crimine".

Andrea Sempio, i pm gli fanno ascoltare le intercettazioni su Chiara Poggi e lui reagisce così Le intercettazioni in cui Andrea Sempio parlava in auto da solo nell'aprile del 2025 gli sono state contestate dai p...

"Ma soprattutto - prosegue nella sua riflessione, più indignata che sarcastica -, se in macchina Sempio dice che aveva tentato un approccio e Chiara gli aveva detto che non voleva saperne di lui, perché lei gli apre la porta in pigiama quella mattina? E lui come sapeva che Stasi non fosse con Chiara!?".

Andrea Sempio, Angela Taccia sbotta sulle intercettazioni: "Commentava le trasmissioni" "Commentava le trasmissioni. I pm volevano che confessasse? Non può confessare quello che non ha fatto"...