I banchi del mercato di Testaccio arrivano a casa tua su 'Uber Eats'

Il rione Testaccio a Roma è sempre stato associato agli scambi commerciali: in epoca romana era il punto di approdo di imbarcazioni che, partendo da Ostia, risalivano il Tevere, cariche di beni e merci. Proprio le anfore usate per il trasporto danno il nome al rione: venivano, infatti, accatastate una sull’altra creando così una montagnola, il Monte de’ Cocci. Nel corso dei secoli, Testaccio ha conservato la sua anima commerciale, tanto da ospitare ancora oggi uno dei mercati più conosciuti e visitati a Roma: il mercato di Testaccio. Un polo enogastronomico, una struttura moderna composta da 101 banchi dove trovare materie prime di qualità, fare shopping a prezzi contenuti e degustare il famoso street food – ‘cibo da strada’ – che spazia dalle ricette tipiche della cucina popolare romanesca a proposte etniche e più innovative. Ed è proprio a Roma, cuore della cucina italiana, che Uber Eats ha deciso di fare un ulteriore passo in avanti verso i desideri dei consumatori collaborando con ‘Mercato di Testaccio’ per portare a casa di coloro che ordinano dei prodotti freschi, autentici e di prima qualità, direttamente dai banchi storici del mercato. A partire da questo mese di aprile, infatti, Uber Eats rende disponibile sulla sua piattaforma i banchi dell’iconico Mercato di Testaccio di Roma, offrendo così la possibilità di scoprirne gastronomia e prelibatezze direttamente attraverso l’app e riceverli a casa in pochi minuti.

“Siamo orgogliosi di annunciare la partnership con lo storico Mercato di Testaccio, da sempre sinonimo di tradizione, qualità e amore per il cibo, valori che condividiamo e che ispirano ogni giorno il nostro lavoro. Il nostro obiettivo è di trasformare il cibo a domicilio in un’esperienza che possa portare a casa delle persone tutto ciò che desiderano: da prodotti ‘comfort food’ per una cena fugace a prodotti freschi, tradizionali e in grado di raccontare una storia”, ha commentato Mario Bini, country marketing manager di Uber Eats Italia. "La sinergia creata con Uber Eats consente di promuovere una nuova idea di mercato, più in linea con gli standard internazionali. Lo ‘street food’ di Testaccio, grazie a questa partnership, che ci auguriamo sarà estesa al più presto a tutte le categorie merceologiche del mercato, consentirà di portare non solo i nostri servizi all’esterno e rendere quindi il mercato accessibile ad un numero infinito di utenti, ma anche di trovare utili modalità per sviluppare le tante iniziative sociali che trovano nel mercato il loro centro propulsore", hanno commentato Matteo Ventricelli e Marco Morello, responsabili della comunicazione del Mercato di Testaccio. (EUGENIA SERMONTI)

Banchi e prodotti iconici del mercato

L’offerta culinaria dei seguenti banchi del ‘Mercato di Testaccio’ sarà direttamente disponibile per l’ordinazione e la consegna su Uber Eats:

● Casa Manco e la sua pizza gourmet

● Food Box ed i fritti croccanti di Chef Morello

● I maccheroncini alla carbonara di Altro - Pasta all'uovo

● Emporio di Sicilia ed i suoi cannoli artigianali

● Sano Più O Meno e gli hamburger green

● Le insalate di Zoe'

● TBSP ed i suoi american burger

● La lasagna espressa di Le Mani in Pasta

● Banco 21 e le sue piadine artigianali

● Cups by Romeo e le originali creazioni di Chef Bowerman

● La cucina fusion dei ragazzi di Santa Clarita Tacos & Sushi

● Bucolica e le sue gustose ciambelle dolci e salate

● Il carciofo alla giudia di Pret a Porter

● Le pizzette soffici e i dolci di Artenio e Vania