Il ministro della Salute Giulia Grillo ha firmato il decreto che istituisce gli Elenchi speciali ad esaurimento per gli operatori sanitari che non possono iscriversi agli Albi professionali delle professioni sanitarie a causa della mancanza dei requisiti formativi previsti dalla normativa vigente. “Quasi 20 mila operatori sanitari rischiavano di non poter più lavorare a causa di una norma pasticciata. Con l’istituzione degli elenchi speciali consentiamo a queste persone di poter continuare a fare quello che hanno sempre fatto e per cui si sono formati, senza più correre il rischio di ritrovarsi ad essere accusati di esercizio abusivo della loro professione. È un importante intervento che elimina una zona grigia e dà speranza, un gesto di rispetto per tanti lavoratori, che noi continuiamo a tutelare anche in queste ore”. Così il ministro della Salute, Giulia Grillo, dopo aver firmato il provvedimento.

Il decreto individua i requisiti e i titoli che si devono possedere per essere iscritti in tali Elenchi. In questo modo si realizza un sistema completamente regolamentato in cui soltanto chi è iscritto negli Albi professionali o negli Elenchi speciali ad esaurimento potrà operare. L’iscrizione negli Elenchi, prevista dai commi 537 e 538 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019, dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2019. È prevista l’istituzione di ‘Elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione’ per:

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Tecnico audiometrista;

Tecnico audioprotesista;

Tecnico ortopedico; Dietista;

Tecnico di neurofisiopatologia;

Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

Igienista dentale;

Fisioterapista;

Logopedista;

Podologo;

Ortottista e assistente di oftalmologia;

Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;

Tecnico della riabilitazione psichiatrica;

Terapista occupazionale;

Educatore professionale;

Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

Massofisioterapisti.