Polo nord magnetico in fuga verso la Siberia, l'allarme degli scienziati: "Così i telefoni andranno in tilt"

Il Polo nord magnetico scappa verso la Siberia, mandando così in tilt le app negli smartphone di tutto il mondo assieme ai programmi militari e civili per la navigazione marittima e aerea. Ad essere maggiormente preoccupati sono gli scienziati, in quanto dalla posizione del polo nord dipendono le regolazioni di bussole e di sistemi di navigazione.

Il polo nord magnetico infatti, a differenza di quello geografico, non ha una collocazione definitiva ma è in perenne movimento. Così, dopo avere gironzolato per secoli nell'artico canadese con minimi spostamenti, dagli anni Novanta si è mosso a un ritmo senza precedenti, allontanandosi di 50 chilometri all'anno e senza dare segni di rallentamento. Tali movimenti costringono - per la seconda volta in un anno - gli scienziati ad aggiornare il World Magnetic Model, un documento elaborato dalla statunitense National Oceanic and Atmospheric Administration e dalla British Geological Survey che - assieme ai dati forniti dai satelliti - è alla base dei sistemi di navigazione moderni.