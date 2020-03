Coronavirus, Pier Luigi Lopalco sull'Avigan: "Speranza eccessiva, contro i virus i farmaci antivirali non funzionano"

24 marzo 2020 a

Sono in molti a riporre fiducia nell'Avigan, il farmaco giapponese che ha avuto effetti positivi contro il coronavirus. Tra questi però non c'è Pier Luigi Lopalco. Secondo l'esperto - in collegamento con Omnibus su La7 - "se si vuole presentare un farmaco che funzioni bisogna avviare un percorso burocratico anche parecchio pesante". Per l'epidemiologo questa invece è la prima volta che non si presentano dati, ma il farmaco viene proposto dopo un video su Youtube,

"Non lasciamoci prendere da false speranze, qua la sperimentazione è stata aperta da un video". Poi Lopalco ricorda come "fino ad oggi i farmaci non sono stati efficaci contro i virus, basta pensare all'Hiv". E ancora: "Un farmaco antivirale invece che farti avere sette giorni di tosse te ne fa avere cinque". Per questo riponiamo speranze eccessive senza dati. "L'Avigan è stato sperimentato solo su 100 pazienti". Non possiamo dunque pensare che sia realmente miracoloso.