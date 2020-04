Coronavirus, il biologo Bucci: "Dall'Avigan alla clorochina, è spazzatura scientifica", la verità sui farmaci

05 aprile 2020 a

La notizia di un vaccino o di un farmaco efficace contro il coronavirus non arriverà dai social. È la certezza di Roberto Burioni e di tanti altri esperti, che però viene messa in dubbio da tante altre notizie che circolano in rete. L’attenzione nei confronti della scienza non è mai stata così alta, ma dall’America arriva un monito: “Ci stiamo affidando a spazzatura scientifica”. A dirlo è Enrico Bucci, stimato professore della Temple University di Philadelphia e sostenitore della tesi secondo cui “metà delle pubblicazioni scientifiche sul Covid-19 avvenute da gennaio ad oggi non hanno base verificata”.

E quindi il biologo è convinto che è meglio non avere informazioni, piuttosto che averle sbagliate: “Studi di cattiva qualità basati su un insufficiente potere statistico possono essere usati dalle autorità che supportano uso di soluzioni come la clorochina”. È chiaro il riferimento al presidente Donald Trump, ma Bucci punta il dito anche contro l’Avigan, il presunto farmaco dei miracoli proveniente dal Giappone: “È una bufala inventata da uno youtuber, che ha portato a sperimentazioni e alla contemporanea richiesta di autorizzazione all’Aifa, senza il minimo supporto di evidenze solide sull’efficacia contro il virus”.