Coronavirus, Massimo Galli a Omnibus: "Clorochina, i gravi effetti collaterali"

06 aprile 2020

No, trovare un farmaco davvero efficace contro il coronavirus non è semplice. Affatto. Un tema sul quale torna a spendersi Massimo Galli, l'infettivologo del Sacco di Milano, ospite in collegamento a Omnibus su La7. Nel mirino, in particolare, la chiacchieratissima clorochina. "Abbiamo difficoltà a trovare farmaci che funzionino effettivamente - premette Galli - La clorichina non la possono assumere gli affetti dal favismo", sottolinea. "Può avere gravi effetti collaterali", sottolinea riferendosi sempre all'utilizzo della clorochina a casa. Insomma, secondo l'infettivologo è meglio diffidare da qualsiasi medicinale: ad ora, di farmaci efficaci contro il Covid-19, di fatto non ne esistono.

