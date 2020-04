Coronavirus, lo studio scientifico sul gruppo sanguigno: il più protetto e il più a rischio contagio

10 aprile 2020 a

Secondo uno studio scientifico cinese le persone con il gruppo sanguigno 0 (zero) corrono meno rischi di contrarre il coronavirus. La ricerca, pubblicata sul sito di anteprime MedRxiv, e non ancora validata dalla comunità scientifica, riporta ItaliaOggi, ha coinvolto 2.173 pazienti contagiati dal Covid-19 ricoverati in tre ospedali di Wuhan e Shenzhen, e hanno comparato il loro gruppo sanguigno con quello delle persone non infettate dal virus.

La conclusione è stata che il gruppo sanguigno A è associato a un rischio più elevato di contrarre il coronavirus in rapporto agli altri gruppi sanguigni (B, AB) mentre il gruppo 0 (zero) è associato a un rischio inferiore. La stessa osservazione era stata fatta per la Sars. Questa resistenza all'infezione sarebbe dovuta a degli anticorpi, le glicoproteine, utilizzate dal sistema immunitario per scoprire e neutralizzare gli agenti patogeni. "I ricercatori hanno spiegato che questo virus possiede un involucro che porta delle glicoproteine che riconoscono il recettore delle cellule bersaglio e si attaccano ad esso. Se il virus arriva da una persona con gruppo sanguigno A e B e se attraversa una persona del gruppo 0 incontrerà anticorpi anti A e anti B che lo vogliono neutralizzare per impedirgli di attaccarsi al recettore della cellula bersaglio".

Insomma, le persone del gruppo sanguigno 0 è come se fossero "vaccinate naturalmente" per la presenza di anticorpi anti A e B, a meno che non vengano contagiate da una persona del gruppo 0. Uno studio che va approfondito per il contenimento dell'epidemia.

