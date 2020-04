Che tempo che fa, Roberto Burioni: "Coronavirus, lo strano rapporto col sistema immunitario". La minaccia peggiore?

13 aprile 2020 a

A Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio su Rai 2 e in onda anche la domenica di Pasqua, arriva il momento del consueto Burioni-risponde. Ecco Roberto Burioni in studio, pronto a rispondere a tutte le domande del pubblico circa il coronavirus. E il virologo parte dalle zanzare: possono trasmetterlo? "No, possono portare molti altri virus, ma perché possa trasmettersi dovrebbe replicarsi nella zanzara: questo virus non si replica nelle zanzare". Dunque si parla della contagiosità: dura effettivamente più di 14 giorni? E Burioni spiega che "i pazienti possono eliminare il virus in un periodo molto lungo: dicendo aspetta 14 giorni e poi esci di casa corriamo il rischio che queste escano di casa quando sono ancora contagiose" Perché rimaniamo così a lungo contagiosi? "Il coronavirus riesce a permanere in presenza di una risposta immune nel nostro organismo: ha un rapporto molto ambiguo col nostro sistema immunitario", rimarca Roberto Burioni. Qui sotto il video con tutte le risposte dell'esperto:

