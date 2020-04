Coronavirus, quarantena a singhiozzo fino al 2022 e ondate fino al 2025: lo studio di Science

16 aprile 2020 a

Il coronavirus potrebbe richiedere una quarantena a singhiozzo e misure di distanziamento sociale fino al 2022, se non addirittura al 2025, nell’estremo caso in cui non dovessero essere trovati farmaci specifici o vaccini. È quanto emerge dalle simulazioni condotte dalla scuola di salute pubblica dell’Università di Harvard. Lo studio americano è stato pubblicato su Science e si basa su un modello matematico, che serve a dimostrare che il contagio rischia di riprendere non appena si allentano le misure restrittive. Sui calcoli incombe però l’incognita della durata della protezione conferita dagli anticorpi: ad oggi non è ancora stato stabilito dopo quanto tempo si diventa immuni al coronavirus, per questo i ricercatori sottolineano la necessità di fare urgentemente degli esami sierologici sulla popolazione. Inoltre lo studio evidenzia l’importanza di mantenere attivi la sorveglianza e il distanziamento sociale fino al 2022: in questo modo gli ospedali avranno tempo per attrezzarsi e per portare la popolazione ad essere immune alla malattia.

