Coronavirus, Regno Unito: desametasone, il "primo farmaco davvero efficace". Le cifre che parlano da sole

Si parla di quella che potrebbe essere la prima cura davvero efficace contro il coronavirus. La notizia-bomba arriva dal Regno Unito, dove gli scienziati danno conto dei risultati ottenuti usando desametasone, un antinfiammatorio steroideo. Si tratta di un farmaco molto economico: in Gran Bretagna una confezione costa circa 5 sterline. E, stando alle prime evidenza, ha risultati ad oggi mai visti contro il Covid-19. "È il solo farmaco che a oggi ha ridotto sensibilmente le vittime per coronavirus. Potrebbe essere davvero una svolta", ha afermato il professor Peter Horby, a capo della sperimentazione più grande al mondo sulle possibili cure anti Covid 19, la piattaforma Recovery (Randomisation Evaluation of Covid-19 Therapy), alla quale partecipa anche l'università di Oxford.

I risultati sono stati comunicati dopo un test su 2mila pazienti, contrapposti a 4mila che non hanno usato il farmaco. I dati sono sorprendenti. Nel dettaglio, il desametasone avrebbe salvato la vita di circa un terzo delle persone contagiate dal coronavirus sotto ventilatore polmonare a cui è stato sottoposto il farmaco. Per la precisione dal 40% al 28 per cento. E ancora, evitato in un quinto dei casi il decesso per chi era sotto ossigenazione non invasiva. Dati che parlano da soli. Gli scienziati britannici stimano che, se il farmaco fosse stato somministrato dall'inizio della pandemia in Regno Unito, si sarebbero potute salvare tra le 4 mila e le 5 mila vite.

