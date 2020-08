Andrea Crisanti a In Onda: "Niente malati di coronavirus in rianimazione? Da Zangrillo parole molto pericolose"

13 agosto 2020 a

"Affermazioni estremamente pericolose". Andrea Crisanti, virologo dell'Università di Padova, risponde in collegamento a In Onda alle parole del collega Alberto Zangrillo, capo-rianimazione al San Raffaele di Milano. "Sul fatto che secondo Zangrillo non entrano più malati di coronavirus in rianimazione, forse si riferisce al suo ospedale, perché qui non è vero e non penso che possa riferirsi a piano nazionale".

"Io parlo per l'esperienza di Padova - sottolinea il professor Crisanti, protagonista nella prima fase dell'emergenza del "modello Veneto" che ha arginato il contagio, prima di entrare in rotta di collisione con il governatore Luca Zaia -, abbiamo decine e decine di malati in reparto e in rianimazione e non capisco su quali basi faccia questa affermazione".

