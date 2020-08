Coronavirus, il virologo Francesco Broccolo: "Da una settimana in aumento le cariche virali, basta uno starnuto"

18 agosto 2020 a

"Aumento delle cariche virali". Francesco Broccolo, virologo dell'Università Biocca di Milano, fa il punto della situazione sul coronavirus in collegamento con Tgcom24, e il quadro che ne esce è preoccupante. "L'età media di fatto si sta abbassando e le positività si mantengono medio alte - ha spiegato l'esperto -. Da circa una settimana, nei nostri laboratori di Milano, stiamo osservando un nuovo aumento delle cariche virali. Non sono più quelle che trovavamo nei tamponi delle Rsa ma quelle di giovani tra i 20-30 anni che ritornano dalle vacanze estive". La situazione è tale, secondo Broccolo, per cui se non vengono utilizzate le mascherine "è ancora sufficiente uno starnuto per contagiare tutte le persone nelle vicinanze."

