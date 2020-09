Coronavirus creato in laboratorio a Wuhan? Andrea Crisanti a Piazzapulita: "Perché i cinesi non ci hanno detto degli asintomatici?"

25 settembre 2020 a

Il coronavirus creato in laboratorio a Wuhan e uscito, per incuria o dolo? Andrea Crisanti, il virologo che ha contenuto l'epidemia a Vo' Euganeo e poi nel Veneto, è scettico: "Non ci sono elementi per dirlo, è semplicemente indimostrabile e dunque è inutile chiederselo". Il punto, spiega in collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita, è un altro: "I cinesi avrebbero potuto dirci qualcosa prima, e sicuramente sulla presenza degli asintomatici. Fatico a credere che non se ne siano accorti. Noi ce ne siamo accorti 4 giorni dopo, il 28 febbraio avevamo capito che erano il 40%. I cinesi lì qualche responsabilità ce l'hanno, se l'avessimo saputo subito avremmo reagito con la Cina in modo diverso, saremmo stati molto più attenti".

