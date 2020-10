Ilaria Capua a DiMartedì: "Primo inverno col coronavirus, conosceremo nuove fonti di contagio"

14 ottobre 2020 a

"Scopriremo altre fonti di contagio, questo è il primo inverno in occidente per il coronavirus". Ilaria Capua avverte Giovanni Floris e i telespettatori di DiMartedì e un brivido di paura corre lungo la schiena degli italiani. La virologa, direttore dello One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, interviene da Miami cercando di dispensare un po' di ottimismo: "Non siamo a febbraio 2020, siamo a novembre. Non si parla più di lockdown totali, abbiamo imparato tante cose e gli italiani ne fanno facendo tesoro. Avanti così, sapendo che ci saranno incidenti di percorso e momenti di circolazione più vivaci, per motivi che impareremo".

"Mi spiace dirlo, non c'è nessun ostacolo". Ilaria Capua gela Floris e Italia indiretta: "Il coronavirus correrà", profezia cupissima

Di sicuro, l'epidemia cavalcherà di pari passo con l'inverno, stagione tradizionalmente favorevole per la circolazione dei virus. "Nel 2021 dovremo ancora fare i conti con la pandemia - conferma la ricercatrice -. Usiamo questo momento per reinventarci un modo di vivere per essere felici nonostante il Covid". Come messaggio di speranza, suona un po' lugubre.

