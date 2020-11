Annalisa Chirico contro Ilaria Capua: "Vaccinare le persone nei cinema, ma che proposta è?"

21 novembre 2020 a

a

a

Usare i cinema e teatri vuoti da usare per vaccinare la popolazione. Ilaria Capua illustra la sua ricetta per "ridare vita" alle attività chiuse per lockdown, e la proposta divide gli esperti. L'idea della virologa italiana di stanza a Miami, in Florida, è quella di sfruttare i grandi ambienti vuoi per accogliere le migliaia di persone che dovranno venire vaccinate contro il coronavirus, sfruttando ambienti controllati, a ingresso e sedute contingentate, e con energia elettrica sufficiente a conservare i vaccini anche a -70 gradi.

"Una glaciazione epocale, meno 100 gradi". Ilaria Capua, uno scenario sconvolgente: coronavirus, nuovo "step" della devastazione

Annalisa Chirico legge la proposta e fa un salto sulla sedia. "Che proposta è? Li trasformiamo in presidi para-ospedalieri?! Ormai fanno a gara a chi la spara più grossa. La cultura è un’industria nazionale da far ripartire:attori,registi, maestranze devono poter lavorare nel rispetto dei protocolli d sicurezza".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.